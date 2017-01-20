Сборная Востока не смогла забить в матче звёзд ЖХЛ

В рамках Недели звёзд хоккея в Уфе вчера, 19 января, состоялось одно из самых ожидаемых событий, на лёд «Уфа-Арены» вышли представительницы прекрасного пола, чтобы определить, кто всё-таки сильнее: «Запад» или «Восток». Матч звёзд среди девушек проводится впервые не только в России, но и в мире, возможно потому, что хоккей до сих пор считается мужским видом спорта.

С первых минут матча стало ясно, что это не шоу и каждая команда нацелена на победу, а о том, что на площадке представительницы прекрасного пола, напоминали лишь косы и «хвосты», видневшиеся из под шлемов хоккеистов.

Команда «Запада», где основу составили игроки «Торнадо», уже ко второй минуте встречи повела 2:0, и явно не собиралась играть на удержание счёта. «Восточные девушки» пришли в себя почти сразу, и игра выровнялась, но сдержать атакующий пыл соперника они так и не смогли. До конца матча преимущество «Запада» увеличилось до четырёх шайб, а вот Восток так и не смог ни разу поразить ворота соперников, итог матча - 4:0 в пользу сборной «Запада».

После матча оба тренера сошлись во мнении, что Западу повезло больше.

- Очень благоприятное впечатление – здесь была и борьба, и шоу, девчонки порадовали болельщиков. Мы реализовали свои моменты, соперник – нет, удачной была игра вратарей. Во втором периоде все было понятно, игра полностью контролировалась – вратари играли уверенно, поэтому у «Востока» практически не было шансов. Девочки справились с эмоциями и на кураже показывали хорошую игру. Это очень значимое событие – это дает толчок для развития женского хоккея! Надеюсь, теперь мы увидим поток девчонок в секции, - сказал после матча тренер команды «Запад» Алексей Чистяков.

Тренера «Востока» тоже нельзя было назвать расстроенным, было видно, что все получили удовольствие от матча.