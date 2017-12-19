«Зеленое дерби» в Казани завершилось поражением «Салавата Юлаева»

Счет матча и очных встреч – 2:1 в пользу «Ак Барса».

Вчера, 18 декабря, в Казани завершился принципиальный матч между «Салаватом Юлаевым» – «Ак Барсом». До этого команды обменялись сухими победами, «Ак Барс» выиграл в Уфе – 5:0, а «Салават Юлаев» в Казани – 1:0.

Третья встреча завершилась в пользу хозяев поля. Первый гол был забит уже на 8-й минуте, гол в ворота Андрея Кареева забил Роб Клинкхаммер. Во втором периоде Хартикайнен в большинстве сумел сравнять счет. Но Данис Зарипов за три секунды до конца периода вновь вывел свою команду вперед. «Юлаевцы» забить больше не сумели. 2:1 – «Ак Барс» с таким счетом закончил матч и повел в «зеленом дерби».