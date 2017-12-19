Проект стадиона «Арена Башкирия» занял 2 место на Всероссийском конкурсе

«Стадионы будущего».

Авторы проекта стадиона «Арена Башкирия» для ФК «Уфа» – студенты УГНТУ Булат Бадритдинов и Мария Егорова. Первое место занял проект стадиона ФК «Урал» в Екатеринбурге, разработанный студенткой Уральского государственного архитектурно-художественного университета Хмелёвой Екатериной. Третье место занял проект стадиона «Синтез» в Воронеже, предоставленный студенткой Воронежского государственного технического университета Логуновой Алиной. Всего на конкурс было подано 63 заявки от студенческих команд со всей России. В финал конкурса вышли 9 проектов, отобранных в ходе первого этапа конкурса.

Перед участниками конкурса стояла задача разработать стадион вместимостью не менее 30 000 зрителей для одного из городов России. Ключевым требованием к проектам было использование инновационных решений. Стадион «Арена Башкирия» рассчитан на 45 тысяч мест.

- На сегодняшний день спортивные площадки Уфы не позволяют проводить спортивные мероприятия международного уровня по игровым и другим видам спорта, - объяснили цель своего проекта Булат Бадритдинов и Мария Егорова. - Так же существует дефицит в площадках, приспособленных для проведения концертных программ. Единственный футбольный стадион «Нефтяник» на 15000 зрителей не способен принимать крупные соревнования и находится в северной труднодоступной части города, далеко от исторического и геометрического центра и никак не связан с транспортными узлами Уфы. В нашей республике, которая развивается быстрыми темпами, новый футбольный стадион просто необходим.

Как считают авторы проекта стадиона «Арена Башкирия», наиболее уместным участком для его размещения является площадка, находящаяся в Кировском районе Уфы на пересечении автотрассы Уфа-Оренбург (Р314) и Демского шоссе.

- Местоположение района делает его доступным в транспортном отношении, - приводят аргументы авторы проекта. - Плюсом этого участка является то, что он находится в непосредственной близости к трассе, что позволяет быстро доехать спортсменам и гостям города с аэропорта. Участок находится за рекой и связывается с городом через существующий мост, хорошо просматривается с новой набережной, строительство которой ведется в наши дни. Стратегия развития города предусматривает дополнительно постройку 9 мостов до 2020 года, поэтому из расчета на будущее транспортной проблемы на въезде в город возникнуть не должно. Участок на плоском рельефе, хорошо инсолируемый, обеспечивает красивый вид на город. Данный район пока малозастроен, но может являться визитной карточкой города, поэтому на перспективу рядом со стадионом может развиться спортивный парк с гостиницей. Также в ближайшем будущем по этому направлению будет построена группа жилых кварталов, для которых стадион с прилегающим спортивным парком обеспечат досуговые функции.

Стадион представляет из себя параллелепипед, формирующийся из массы земли и обретающий массу при движении ввысь. В его фасадах используется градиентная перфорация при движении от аэропорта к городу, которая, уплотняясь, образует сплошной медиаэкран, направленный в сторону Уфы и набережной и работающий, как информационное табло для этой части города и моста. Верхний объем опирается на наклонные трибуны, с внешней стороны покрытые зеркальным материалом, за счет чего объем парит в воздухе. Трибуны в свою очередь врастают в стилобат, имитирующий уральские горы.