Федерация футбола Уругвая подтвердила новые случаи заражения коронафирусом.

Как сообщает «Советский спорт», в уругвайской команде зафиксировано еще семь положительных тестов на Covid-19, в дополнение к четырем выявленным накануне. Как отмечает издание, положительные тесты сдали футболисты сборной Диего Росси, Луис Суарес, Алексис Ролин, Матиас Винья и Родриго Муньос. Кроме этого инфицированы доктор команды Альберто Пан и пресс-секретарь Матиас Фарал, а также члены делегации Хорхе Рей, Ричард Лопес, Виктор Бритес и Эмилиано Агирре

