Тренер «Амура» прокомментировал победу над «Металлургом» в КХЛ

«Очень напряженный матч, стоившая нам колоссальных сил и эмоций. Ребята бились до конца, хотели победить до последней секунды. Нам важно каждое очко сейчас.
Неплохо оценю домашнюю серию, мы принимали топовые команды, и 50% набранных очков – хороший показатель», – цитирует Светлова «Советский спорт», ссылаясь на пресс-службу КХЛ.
«Амур» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 24 очка. В следующем матче хабаровский клуб отправится в гости к СКА. Встреча состоится 22 ноября.