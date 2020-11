Тренер «Амура» прокомментировал победу над «Металлургом» в КХЛ

Главный тренер «Амура» Сергей Светлов поделился эмоциями после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом» (2:1 ОТ).

«Очень напряженный матч, стоившая нам колоссальных сил и эмоций. Ребята бились до конца, хотели победить до последней секунды. Нам важно каждое очко сейчас. Неплохо оценю домашнюю серию, мы принимали топовые команды, и 50% набранных очков – хороший показатель», – цитирует Светлова «Советский спорт», ссылаясь на пресс-службу КХЛ. «Амур» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 24 очка. В следующем матче хабаровский клуб отправится в гости к СКА. Встреча состоится 22 ноября.

