В Башкирии 82-летний избиратель «Коля Паровоз» проголосовал и сел на шпагат

В Башкирии 82-летний избиратель «Коля Паровоз» проголосовал и сел на шпагат
В Башкирии 82-летний избиратель «Коля Паровоз» проголосовал и сел на шпагат
Вчера, 18:51СпортТатьяна МайороваФото: https://tuvest.ru/
Сегодня, 19 сентября, настоящий фурор на избирательном участке № 2987 в городе Туймазы произвел 82-летний местный житель Николай Саранчин.

Пожилой мужчина выполнил свой гражданский долг, а потом на глазах у изумленных членов избиркома и других земляков внезапно сел на шпагат посреди зала для голосования. Об этом интересном случае сообщила газета «Туймазинский вестник».

По данным журналистов, Николай Саранчин является местной знаменитостью. Он известен среди земляков под прозвищем «Коля Паровоз», которое объясняется отнюдь не криминальными наклонностями, а неукротимой энергией и приверженностью здоровому образу жизни.

Многие годы Николай Федорович в любую погоду совершает пробежки на свжем воздухе, а ранее он обучал туймазинцев йоге.

Сюжеты:
Выборы-2021
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