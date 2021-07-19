Контракт Обухова с «Ростовом» может быть расторгнут до конца недели

«На данный момент соглашение Обухова и «Ростова» действует. Я думаю, что на этой неделе контракт будет расторгнут, так как вердикт от ФИФА получили, «Ростов» имеет полное основание, чтобы расторгнуть договор. Я общался с представителями клуба на этот счет, мы не будем препятствовать этому, потому что ФИФА вынесла решение», - приводит «Советский спорт» слова Сергея Пушкина, ссылаясь на ТАСС.