Контракт Обухова с «Ростовом» может быть расторгнут до конца недели

«На данный момент соглашение Обухова и «Ростова» действует. Я думаю, что на этой неделе контракт будет расторгнут, так как вердикт от ФИФА получили, «Ростов» имеет полное основание, чтобы расторгнуть договор. Я общался с представителями клуба на этот счет, мы не будем препятствовать этому, потому что ФИФА вынесла решение», - приводит «Советский спорт» слова Сергея Пушкина, ссылаясь на ТАСС.
Напомним, что ФИФА дисквалифицировала за нарушение антидопинговых правил Обухова, Ивана Князева и Дарью Мещерякову. Футболиста наказали за использование метандиенона. Обухов признал вину и сотрудничал со следствием.