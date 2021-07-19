Контракт Обухова с «Ростовом» может быть расторгнут до конца недели

Контракт Обухова с «Ростовом» может быть расторгнут до конца недели
Контракт Обухова с «Ростовом» может быть расторгнут до конца недели
Вчера, 23:35СпортФото: pxhere.com
Агент футболиста, дисквалифицированного  на полгода за допинг, рассказал о будущем своего клиента.

«На данный момент соглашение Обухова и «Ростова» действует. Я думаю, что на этой неделе контракт будет расторгнут, так как вердикт от ФИФА получили, «Ростов» имеет полное основание, чтобы расторгнуть договор. Я общался с представителями клуба на этот счет, мы не будем препятствовать этому, потому что ФИФА вынесла решение», - приводит «Советский спорт» слова Сергея Пушкина, ссылаясь на ТАСС.

Напомним, что ФИФА дисквалифицировала за нарушение антидопинговых правил Обухова, Ивана Князева и Дарью Мещерякову. Футболиста наказали за использование метандиенона. Обухов признал вину и сотрудничал со следствием.

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