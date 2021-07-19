Гарай объявил о завершении карьеры

Бывший защитник «Зенита» Эсекьель Гарай завершил профессиональную футбольную карьеру, - об этом сообщает «Советский спорт» через Instagram защитника. 34-летний футболист подчеркнул, что причиной такого решения стала травма, от которой он так и не смог оправиться за три сезона.