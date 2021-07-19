Гарай объявил о завершении карьеры

Гарай объявил о завершении карьеры
Гарай объявил о завершении карьеры
Сегодня, 19:03СпортФото: pxhere.com
Защитник выступал за «Зенит» с 2014 по 2016 года.

Бывший защитник «Зенита» Эсекьель Гарай завершил профессиональную футбольную карьеру, - об этом сообщает «Советский спорт» через Instagram защитника. 34-летний футболист подчеркнул, что причиной такого решения стала травма, от которой он так и не смог оправиться за три сезона.

«Сегодня, 16 июля, я прощаюсь со своей карьерой профессионального футболиста. Признаюсь, я хотел бы продолжить выступление и был уверен, что закончу позже, но все сложилось иначе», - написал Гарай.

34-летний футболист играл за «Зенит» с 2014 по 2016 годы. В составе питерского клуба выиграл чемпионат России (сезон 2014/15), Кубок (2015/16) и Суперкубок (2015, 2016). Гарай также играл за «Бенфику», «Расинг», «Реал Мадрид» и «Ньюэллс Олд Бойз».

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