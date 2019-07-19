«Очень классная и умная»: капитан юлаевцев засыпал комплиментами Ольгу Бузову

Известный хоккеист Григорий Панин, который возглавляет уфимский клуб «Салават Юлаев», решил вступиться за певицу и телеведущую Ольгу Бузову. Спортсмен сказал в интервью порталу « Горобзор », что, по его мнению, Бузова — «очень классная и умная девчонка».

Панин абсолютно уверен, что будь Бузова «тупой блондинкой», она ни за что не смогла бы добиться таких высот. При этом выяснилось, что сам Панин с Бузовой лично не знаком, хотя охотно слушает ее треки в машине.