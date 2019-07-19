«Очень классная и умная»: капитан юлаевцев засыпал комплиментами Ольгу Бузову
19 июля, 16:50СпортТатьяна МайороваФото: Instagram.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Григорий Панин признался, что ему очень нравятся песни в исполнении знаменитой блондинки.
Известный хоккеист Григорий Панин, который возглавляет уфимский клуб «Салават Юлаев», решил вступиться за певицу и телеведущую Ольгу Бузову. Спортсмен сказал в интервью порталу «Горобзор», что, по его мнению, Бузова — «очень классная и умная девчонка».
Панин абсолютно уверен, что будь Бузова «тупой блондинкой», она ни за что не смогла бы добиться таких высот. При этом выяснилось, что сам Панин с Бузовой лично не знаком, хотя охотно слушает ее треки в машине.
Хоккеист призвал уважительно относиться «к её, так скажем, творчеству».
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей