«Салават Юлаев» опубликовал план предсезонной подготовки

Сегодня ХК «Салават Юлаев» опубликовал на своем сайте план предсезонной подготовки. Вот как он выглядит:

Ранее сообщалось, что Кубка Республики Башкортостан в этом году в Уфе проводить не будут, в плане предсезонной подготовки его тоже нет.