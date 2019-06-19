«Салават Юлаев» опубликовал план предсезонной подготовки
19 июня, 16:11СпортРазиф АбдуллинФото: hcsalavat.ru
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Уфимский хоккейный клуб сыграет 10 контрольных матчей до начала сезона.
Сюжеты: Болеем за наших
Сегодня ХК «Салават Юлаев» опубликовал на своем сайте план предсезонной подготовки. Вот как он выглядит:
15.07.19 — 19.07.19 — Медицинский осмотр, тесты, тренировки
20.07.19 — 01.08.19 — Сборы в УТЦ «Паюлахти» (Финляндия). Контрольный матч с «Нефтехимиком»
07.08.2019 — 11.08.2019 — Турнир в Нур-Султане (Республика Казахстан), 4 контрольных матча: «Барыс», «Ак Барс», «Автомобилист», «Нефтехимик».
17.08.2019 — 18.08.2019 — 2 контрольных матча с «Трактором», УСА «Уфа-Арена»
26.08.2019 — 28.08.2019 — 3 контрольных матча с «Автомобилистом», «Нефтехимиком», УСА «Уфа-Арена»
01.09.2019 — Начало сезона 2019/2020
Ранее сообщалось, что Кубка Республики Башкортостан в этом году в Уфе проводить не будут, в плане предсезонной подготовки его тоже нет.
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