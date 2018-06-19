В Казани к ЧМ-2018 пенсионерки сшили портреты Неймара и Роналду
Сегодня, 18:54Спорт
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В Казани пожилые члены местного кружка лоскутного шитья создали ряд работ к ЧМ-2018.
Свои произведения пенсионерки представили на выставке. Об этом 19 июня пишет газета «Известия».
В экспозицию входит порядка 10 произведений футбольной тематики. Среди них имеются вышитые портреты футболиста сборной Бразилии Неймара и игрока сборной Португалии Роналду.
Пенсионерки из казанского кружка лоскутного шитья проявляют живой интерес к футболу, который они и отразили в своем творчестве. Пожилые люди дают свой отклик на важные события в мире. Это относится и к спортивным мероприятиям.
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