В Казани к ЧМ-2018 пенсионерки сшили портреты Неймара и Роналду

Свои произведения пенсионерки представили на выставке. Об этом 19 июня пишет газета « Известия ».

Пенсионерки из казанского кружка лоскутного шитья проявляют живой интерес к футболу, который они и отразили в своем творчестве. Пожилые люди дают свой отклик на важные события в мире. Это относится и к спортивным мероприятиям.