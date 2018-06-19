Россия – Египет: Читатели «Советского спорта» поставили на победу россиян

«Советский спорт» провел опрос среди своих читателей, на какой результат они рассчитывают в сегодняшнем матче ЧМ-2018 между Россией и Египтом.

На вопрос ответили почти четыре тысячи человек. Из них 45,4% рассчитывают на победу России с разницей в 1-2 мяча, 4,3% верят в победу россиян с крупным счетом, на ничью рассчитывают 27,3% опрошенных, верят в победу Египта с разницей в 1-2 мяча 20,3 %, в крупную победу Египта – 2,7%.

Матч сборных России и Египта состоится сегодня в 21.00 московского времени в Санкт-Петербурге. Одной из главных интриг матча является Мохамед Салах – выйдет ли на поле или нет лучший игрок английской премьер-лиги.

- Перед матчем еще раз посмотрим его состояние, - сказал вчера журналистам главный тренер сборной Египта Эктор Купер. - Надеюсь, он будет готов. Он необходимый элемент в нашей команде.