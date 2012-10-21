Уфимская рапиристка стала серебряным призером чемпионата Европы
Сегодня, 11:02СпортАзат ГиззатуллинФото: Федерация фехтования России
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На чемпионате Европы по фехтованию в Тбилиси в командных соревнованиях рапиристок сборная России заняла второе место.
Россиянки дошли до финала, где уступили команде Италии - 31:45, сообщает издание «Советский спорт». В поединке за третье место сборная Германии оказалась сильнее сборной Венгрии - 45:18.
За сборную России выступали уфимская спортсменка Аделина Загидуллина и рапиристки Инна Дериглазова, Светлана Трипалина и Марта Мартьянова.
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