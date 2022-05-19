Вероника Степанова не волнуется перед ответственными стартами

Cпортсменка призналась, что ее пульс может участиться в тот момент, когда она сама пересматривает свои гонки

Как сообщает "Советский спорт", ссылаясь на "РИА Новости", спортсменка призналась, что ее пульс может участиться в тот момент, когда она сама пересматривает свои гонки, однако до и во время стартов лыжница не испытывает лишних эмоций. Россиянка является олимпийской чемпионкой в эстафете, выиграв золото Игр в Пекине в составе женской сборной России вместе с Натальей Непряевой, Татьяной Сориной и Юлией Ступак. Кроме того, Вероника установила возрастной рекорд, став самой молодой олимпийской чемпионкой в лыжных гонках, побив предыдущее достижение, также принадлежавшее россиянке - Юлии Чепаловой. Дополнительную популярность лыжница приобрела после визита олимпийцев к президенту России Владимиру Путину, где она произнесла яркую патриотическую речь о становлении страны у нее на глазах.

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