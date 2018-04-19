«Уфу» практически лишили шанса на игру в Лиге Европы в следующем сезоне

Бывший вратарь «Уфы» Давид Юрченко и бывший полузащитник уфимского клуба Вагиз Галиуллин вчера, 18 апреля, внесли главную лепту в победу своего клуба «Тосно» над «Спартаком» в полуфинале Кубка России. И тем самым лишили шансов «Уфу» побороться за еврокубок в следующем сезоне.

В основное время команды сыграли вничью – 1:1. На 89-й минуте классный удар под перекладину удался Вагизу Галиулину, забившему гол. А в серии послематчевых пенальти Юрченко парировал удары Фернандо и Глушакова и вывел «Тосно» в финал Кубка России. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Спартак» таким образом потерял шанс на победу в Кубке России, что давало бы ему право выйти в Лигу Европы напрямую. А это в свою очередь давало бы шанс «Уфе» на участие в Лиге Европы, если бы уфимский клуб сохранил за собой шестое место в регулярном чемпионате.

Теперь для борьбы в еврокубке надо занимать пятое место. А это почти невыполнимая задача, поскольку разрыв между шестым и пятым местом составляет 8 очков. Чтобы попасть в Лигу Европы, за оставшиеся четыре тура «Уфа» должна выигрывать все четыре матча, а «Краснодар» - проиграть три игры из четырех.

Поэтому можно сказать, что «Тосно» своей победой над «Спартаком» практически лишил уфимский клуб шансов на выход в зону еврокубков. Но теоретические шансы остались.