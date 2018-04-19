Рустэм Хамитов: Бизнесмены от хоккея нам не нужны

В ходе Прямой линии Рустэма Хамитова спросили о том, сможет ли Уфа принять еврокубки. Дело в том, что футбольный клуб "Уфа" имеет теоретические шансы попасть в Лигу Европы.

- Если "Уфа" займет достойное место, то мы создадим все условия, чтобы мы смогли провести игры Лиги Европы в Уфе, - ответил глава региона.

Вообще правительство не жалеет ресурсов, чтобы профессиональный спорт развивался, сказал он. Потому что все профессиональные клубы выполняют важную миссию по продвижению региона в спортивном плане.

- В ФК "Уфа" новый амбициозный тренер. Кто бы мог представить, что мы будем занимать шестое место в чемпионате России? - заметил он. - В ХК "Салават Юлаев" тоже новый тренер, он хочет добиться результата. И мы хотим создать там настоящую команду, такую, как в футболе, где есть настоящий командный дух.

В хоккее есть те, кто больше внимания уделяет зарплате, а не команде, отметил Рустэм Хамитов.