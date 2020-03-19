Хоккеисты «Салавата Юлаева» покинули Россию и улетели в Финляндию
19 марта, 08:48СпортНадежда ВалитоваФото: photo.khl.ru
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Борьба за Кубок Гагарина продолжится в апреле.
Сюжеты: Болеем за наших
Легионеры ХК «Салават Юлаев» в связи с пандемией коронавируса и приостановкой турнира покинули Россию и улетели на чартерном рейсе в Финляндию, сообщает «Чемпионат».
Речь идет о финнах Юхе Метсоле, Теему Хартикайнена, Сакари Маннинена, шведе Линусе Умарке, датчанине Филипе Ларсене. При этом отметим, что всех, кроме Маннинена, контракт продлится до апреля 2022 года.
Вместе с другими спортсменами клуба они проведут в отпуске до 30 марта и вернутся только к 1 апреля – на этот день запланирован медосмотр.
Борьба за Кубок Гагарина продолжится 10 апреля. В Лиге надеются, что ситуация с пандемией коронавируса в мире улучшится и тогда вместе с другими хоккейными клубами продолжится игра плей-офф.
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