Хоккеисты «Салавата Юлаева» покинули Россию и улетели в Финляндию

Легионеры ХК «Салават Юлаев» в связи с пандемией коронавируса и приостановкой турнира покинули Россию и улетели на чартерном рейсе в Финляндию, сообщает «Чемпионат».

Речь идет о финнах Юхе Метсоле, Теему Хартикайнена, Сакари Маннинена, шведе Линусе Умарке, датчанине Филипе Ларсене. При этом отметим, что всех, кроме Маннинена, контракт продлится до апреля 2022 года.

Вместе с другими спортсменами клуба они проведут в отпуске до 30 марта и вернутся только к 1 апреля – на этот день запланирован медосмотр.