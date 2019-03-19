Радию Хабирову вновь написали письмо о проблемах башкирского спорта

Председатель Союза спортивных федераций Башкирии Рустам Магсумов, сообщил, что письмо с просьбой о встрече с Радием Хабировым уже второе по счету. В октябре прошлого года актив Союза писал руководителю региона и просил найти время, чтобы обсудить сложившуюся нездоровую ситуацию в башкирском спорте. Сейчас же письмо спущено в республиканское Министерство спорта, чей ответ спортсменов не устроил.

По мнению подписантов, актуальных проблем в этой важной сфере накопилось очень много. Особенно за последние пять лет, когда Министром молодежной политики и спорта работал Андрей Иванюта, который сейчас является депутатом Госсобрания – Курултая РБ. Но тогда пришел ответ из Минспорта, общий смысл которого был предельно лаконичен: все в спорте хорошо, не будоражьте.

В Союзе спортивных федераций Башкирии взяли паузу и решили вновь написать врио главы республики. В февральском письме теперь уже досталось новому министру молодежной политики и спорта республики Руслану Хабибову, которого в Союзе называют некомпетентным руководителем. Вспомнили и про Общественный совет при ведомстве, которое до сих пор не функционирует.

В итоге ситуация повторилась. Ответ пришел не от адресата, как ожидалось изначально, а из Минспорта. Правда, на этот раз, аж на четырех листах. В тексте подробно перечислялись заслуги и достижения башкирского спорта за последнее время. Упомянут был и пресловутый Общественный совет, который, как сообщается в письме, возглавляет Олег Гайсин. Правда, последнее заседание было проведено почти год назад.

В конце письма Министерство заключает, что ведомство в своей работе использует принцип открытости и прозрачности, стремясь приложить максимальные усилия во благо развития физической культуры и спорта в регионе. В Союзе спортивных федераций этот ответ расценили, как попытку отвлечь внимание врио от реальных проблем в башкирском спорте. Не дать возможность встретиться с Радием Хабировым лично с инициативной группой спортивной организации.

Тем не менее, в организации продолжают надеяться, что первое лицо республики все-таки отреагирует на их письмо и найдет время для конструктивного диалога.