Гандболистки «Уфа-Алисы» проведут в Благовещенске мастер-класс

Мероприятие состоится 23 марта. До очередных матчей Чемпионата России по гандболу еще две недели.

«Уфа-Алиса», не сумев выйти в плей-офф, готовится к первому туру финального этапа за 9-11 места. Игры пройдут с 4 по 6 апреля. Соперниками уфимского коллектива станут московский «Луч» и «АГУ-Адыиф» из Майкопа.