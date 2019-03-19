Гандболистки «Уфа-Алисы» проведут в Благовещенске мастер-класс

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Игроки команды российской Суперлиги встретятся с воспитанницами местной спортивной школы в спорткомплексе «Старт».
Мероприятие состоится 23 марта. До очередных матчей Чемпионата России по гандболу еще две недели.
«Уфа-Алиса», не сумев выйти в плей-офф, готовится к первому туру финального этапа за 9-11 места. Игры пройдут с 4 по 6 апреля. Соперниками уфимского коллектива станут московский «Луч» и «АГУ-Адыиф» из Майкопа.
Тем временем, подопечные Игоря Саранца, между своими тренировками стараются найти время и для юных гандболисток. Воспитанницы благовещенской МАО ДО ДЮСШ из команды «Искра» пригласили игроков «Уфа-Алисы» поделиться своим опытом. На мастер-классе гандболистки продемонстрируют технические элементы, покажут различные трюки, а в завершении примут участие в автограф и фотосессии.
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