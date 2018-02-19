Уфимская хоккеистка Ольга Сосина сыграет в полуфинале Олимпиады

Соперником женской сборной России станет команда Канады.

Сегодня в 17.10 уфимского времени состоится полуфинал в хоккейном турнире на Олимпиаде в Пхенчхане. Женская сборная России сыграет с командой Канады, четырежды становившейся чемпионом Олимпийских игр.

Женская сборная России по хоккею впервые выходит в полуфинал, самое лучшее место, которое женские хоккеистки занимали в истории, - пятое.

В четвертьфинале сборная России обыграла команду Швейцарии – 6:2. В этой игре свой вклад в победу внесла и уфимская хоккеистка Ольга Сосина, капитан команды, она забила последнюю, шестую шайбу.

Соперник у российской команды - женская сборная Канады прошла групповой этап в Пхенчхане, одержав три победы. Канадки обыграли сборную России со счетом 5:0, финнок – 4:1, американок – 2:1.