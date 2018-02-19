Роналду предложил «Реалу» купить нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна

Летом текущего года из «Реала» уйдет центральный нападающий Карим Бензема. Мадридский клуб готов заплатить за 24-летнего форварда Харри Кейна 200 миллионов евро. Однако «Ювентус» предлагает более высокую цену за футболиста – 250 миллионов евро. Об этом 19 февраля пишет газета «Известия».