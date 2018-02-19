Роналду предложил «Реалу» купить нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна
Сегодня, 18:20Спорт
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Футболист Криштиану Роналду, играющий в мадридском «Реале» на позиции нападающего, предложил своему клубу купить игрока «Тоттенхэма» Харри Кейна.
Летом текущего года из «Реала» уйдет центральный нападающий Карим Бензема. Мадридский клуб готов заплатить за 24-летнего форварда Харри Кейна 200 миллионов евро. Однако «Ювентус» предлагает более высокую цену за футболиста – 250 миллионов евро. Об этом 19 февраля пишет газета «Известия».
Харри Кейн играет в «Тоттенхэме» с 2011 года. Трансферная стоимость футболиста равна 120 миллионов евро. В нынешнем сезоне Кейн провел 35 матчей, в которых забил 34 мяча, а также сделал несколько результативных передач.
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