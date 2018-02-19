Баскетбольный клуб «Уфимец» открывает новую серию домашних игр

С тамбовскими баскетболистами «Уфимец» встретится 19 и 20 февраля. Ранее соперники встречались лишь на Кубке России. Тогда успех был на стороне баскетболистов «Тамбова». После первого круга обе команды набрали в своих группах по 39 очков, одержав 15 побед и потерпев 9 поражений.
Следующим соперником «Уфимца» в борьбе за призовые места чемпионата 23 и 24 февраля станет лидер группы «А» ярославский «Буревестник», который в 24 матчах проиграл лишь дважды.
19 и 23 февраля прямые трансляции игр будут производиться на городском телеканале UTV, сообщили в пресс-службе уфимского баскетбольного клуба.
Игры состоятся 19, 20 февраля в 19:00 часов и 23, 24 февраля в 17:00 часов в спортивном комплексе Башкирского государственного аграрного университета по адресу: ул. 50-летия Октября, 34.