Баскетбольный клуб «Уфимец» открывает новую серию домашних игр

Сегодня матчем с баскетбольным клубом «Тамбов» столичный «Уфимец» откроет серию домашних игр второго круга Чемпионата России среди мужских команд Суперлиги второго дивизиона.

С тамбовскими баскетболистами «Уфимец» встретится 19 и 20 февраля. Ранее соперники встречались лишь на Кубке России. Тогда успех был на стороне баскетболистов «Тамбова». После первого круга обе команды набрали в своих группах по 39 очков, одержав 15 побед и потерпев 9 поражений.

Следующим соперником «Уфимца» в борьбе за призовые места чемпионата 23 и 24 февраля станет лидер группы «А» ярославский «Буревестник», который в 24 матчах проиграл лишь дважды.

19 и 23 февраля прямые трансляции игр будут производиться на городском телеканале UTV, сообщили в пресс-службе уфимского баскетбольного клуба.