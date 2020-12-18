«Зенит», «Спартак» и ЦСКА заинтересованы в полузащитнике «Ростова»

«Советский спорт», ссылаясь на норвежскую газету VG, сообщает, что в переходе 24-летнего футболиста заинтересованы «Зенит», ЦСКА и «Спартак», занимающие первые три строчки в турнирной таблице РПЛ, а также «Краснодар», единственный представитель России в весенней части еврокубков нынешнего сезона. «Ростов» на продаже норвежца рассчитывает заработать 17 миллионов евро.