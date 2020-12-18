«Зенит», «Спартак» и ЦСКА заинтересованы в полузащитнике «Ростова»

«Зенит», «Спартак» и ЦСКА заинтересованы в полузащитнике «Ростова»

Вчера, 22:16СпортPhoto: pxhere.com
За два года в России трансферная стоимость футболиста сборной Норвегии выросла в десять раз. 

Норвежский полузащитник «Ростова» Матиас Норманн в январе может пополнить состава одного из лидеров чемпионата России.

«Советский спорт», ссылаясь на норвежскую газету VG, сообщает, что в переходе 24-летнего футболиста заинтересованы «Зенит», ЦСКА и «Спартак», занимающие первые три строчки в турнирной таблице РПЛ, а также «Краснодар», единственный представитель России в весенней части еврокубков нынешнего сезона. «Ростов» на продаже норвежца рассчитывает заработать 17 миллионов евро.

В январе прошлого года ростовский клуб приобрел Норманна у английского «Брайтона» за 1,7 млн евро.

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