Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением по поводу итогов матча между «Зенитом» и «Спартаком» (3:1) в матче 19-го тура премьер-лиги.

Отметим, что петербургский клуб набрал 41 очко и увеличил свой отрыв от идущих вторыми красно-белыми на шесть очков. «Счет абсолютно по игре: «Зенит» контролировал ход матча, нанес в разы больше ударов по воротам, имел больше моментов, – приводит «Советский спорт» слова Хохлова. – «Спартак» ничего сложного сопернику не предложил. Но при этом я бы не стал раньше времени объявлять питерцев чемпионам. Весной может произойти что угодно. Поэтому сейчас оценивать перспективы участников бессмысленно».

