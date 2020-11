Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед матчем Лиги нации с Сербией высказался о будущем капитана национальной команды Артема Дзюбы.

«Мы дали ему возможность побыть с семьей, – приводит «Советский спорт» слова Черчесова. – Следующие матчи будут только в марте. Возможно, к тому моменту все посмотрят на сложившуюся ситуацию по-другому. Никто Дзюбу из команды не увольнял. Посмотрим, что будет весной». Напомним, после появления в сети интимного видео с участием нападающего «Зенита» Черчесов принял решение не вызывать игрока на матчи с Молдавией, Турцией и Сербией.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter