Шлеменко назвал причины выступления на турнире Нурмагомедова

Шлеменко назвал причины выступления на турнире Нурмагомедова
Шлеменко назвал причины выступления на турнире Нурмагомедова
Сегодня, 01:17СпортФото: pxhere.com
Александр Шлеменко накануне провел бой в Eagle FC.

Российский представитель ММА Александр Шлеменко назвал причины, по которым стал выступать на турнире промоушена, который принадлежит Хабибу Нурмагомедову.

"В первую очередь, это отношение Хабиба ко мне и мое к нему – наши товарищеские отношения. Во-вторых, это возможность наших молодых ребят из Storm Fighting Championship подписывать выступать в лиге Хабиба. Ну и в-третьих, это возможность стать чемпионом", - приводит слова Шлеменко "Советский спорт", ссылаясь на "Газету.RU".

Добавим, что накануне Шлеменко решением судей победил Артура Гусейнова в бою на турнире EFC 42.

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