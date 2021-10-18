Шлеменко назвал причины выступления на турнире Нурмагомедова

"В первую очередь, это отношение Хабиба ко мне и мое к нему – наши товарищеские отношения. Во-вторых, это возможность наших молодых ребят из Storm Fighting Championship подписывать выступать в лиге Хабиба. Ну и в-третьих, это возможность стать чемпионом", - приводит слова Шлеменко "Советский спорт", ссылаясь на "Газету.RU".