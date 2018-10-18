В Уфе пройдет всероссийский турнир по греко-римской борьбе

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2 и 3 ноября на стадионе «Динамо» пройдет всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера СССР Владимира Бормана.
В соревнованиях будут участвовать более 100 сильнейших спортсменов страны. Самой многочисленной будет сборная Башкирии. В ее составе выступит победитель первенства мира Ислам Опиев, финалисты первенства России братья Валитовы.
Среди почетных гостей турнира — чемпионы и призеры Олимпийских игр Алексей Мишин, Мнацакан Искандарян и прочие.
Торжественное открытие турнира состоится 2 ноября в 17 часов. Начало соревнований в этот же день в 10 часов, 3 ноября — в 11 часов.
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