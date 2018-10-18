Суперкубок Башкирии по футболу: Шесть голов и две красных карточки

Суперкубок Башкирии нашел своего обладателя промозглым вечером 17-го октября на уфимском стадионе «Нефтяник». «Старт-Альтаир» (Уфимский район) неожиданно легко разгромил оппонента из Туймазов. «Спартак» был повержен с неприличным счетом – 6:0. При том что триумфаторы выступали без основного вратаря – лучшего игрока сезона – Эдуарда Бакеева. А еще один топ-футболист – Павел Васильев был удален в концовке первого тайма.

Первый тайм завершился при счете 2:0 в пользу команды из Уфимского района. В меньшинстве «Старт-Альтаир» забил еще четыре гола. За пару минут до конца матча судья показал красную карточку игроку «Спартака».

"Старт-Альтаир" (Уфимский район) - обладатель Суперкубка РБ и чемпион Башкирии. Фото: Александр Лозгачев, Mkset.ru

После состоявшегося матча за Суперкубок РБ специалисты и аналитики подвели итог завершившегося футбольного сезона 2018-го года. При определении его лауреатов и номинантов учитывались не только успехи команд и отдельно взятых игроков во внутренних республиканских турнирах, но и вклад спортсменов в участие любительской команды «Витязь-ГТУ» в первенстве России среди коллективов третьего дивизиона. Ведь уфимцы выступали в зональном турнире исключительно воспитанниками башкирского футбола, что в настоящее время – редкий случай.

Итак, впервые в своей истории звание чемпиона Башкирии завоевал «Старт-Альтаир», представляющий Уфимский район. Туймазинский «Спартак» сумел порадовать своих болельщиков не только долгожданным призовым местом в турнире – зачетным «серебром», но и победой в Кубке Башкирии. «Бронза» в активе экс-чемпиона из Стерлитамака.

"Спартак" (Туймазы) - обладатель Кубка РБ, серебряный призер чемпионата Башкирии. Фото: Александр Лозгачев, Mkset.ru

Сезон завершен! Время подводить его славные итоги.

Символическая сборная сезона

Основной состав:

Эдуард Бакеев («Старт-Альтаир»); Александр Панковец («Стерлитамак») – Искандер Ахмадеев («Старт-Альтаир») – Эрик Салихов («Старт-Альтаир»); Дмитрий Мысяков («Спартак») – Сергей Кречетов («Старт-Альтаир») – Эдуард Баймухаметов («Горняк») – Павел Васильев («Старт-Альтаир») – Сергей Ефросиньев («Стерлитамак»); Данил Шакиров («Старт-Альтаир») – Дмитрий Долбилин («Спартак»).

Запасные:

Владислав Архипов («Спартак»), Салават Фаттахов («Зенит»), Фидан Хабибуллин («Старт-Альтаир»), Артем Карамышев («Стерлитамак»), Артем Ветлугин («Старт-Альтаир»), Арсен Бенифанд («Зенит»), Эмиль Яппаров («Горняк»), Вадим Соловей («Девон»), Сергей Марталер («Стерлитамак-2»).

Лучший вратарь: Эдуард Бакеев («Старт-Альтаир»).

Лучший защитник: Эрик Салихов («Старт-Альтаир»).

Лучший полузащитник: Дмитрий Мысяков («Спартак»).

Лучший нападающий: Артем Карамышев («Стерлитамак»).

Лучший бомбардир: Артем Ветлугин («Старт-Альтаир»).

Лучший тренер: Рамиль Низамутдинов («Спартак»).

Лучший судья: Дмитрий Колосков (Уфа).

Лучший инспектор: Александр Балашов (Уфа).

Лучший молодой игрок: Дмитрий Ташбулатов («Юниор-ГТУ»).

Лучший ветеран: Айнур Галиуллин («Спартак»).

Лучший функционер: Павел Смильгин (тренер ФК «Витязь-ГТУ»).

Открытие сезона: Аким Камнев (тренер ФК «Сармат»).