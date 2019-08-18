«Уфа» победила «Ростов» в домашнем матче

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Со счетом 2:0.
Первый тайм уфимцы отыграли на пятерку. Создали несколько опасных моментов, а, а концовке забили гол. Длинный пас вывел Слая вперед, голкипер гостей Песьяков вышел на перехват мяча далеко от ворот, Слай воспользовался этим и головой направил мяч в пустые ворота.
1:0 — с таким счетом команды ушли на перерыв. Карпин выпустил во втором тайме Романа Еременко. Он усилил атаку «Ростова», и Беленову пришлось чаще вступать в игру.
Ростовчане не смогли реализовать свои моменты, а вот уфимцы смогли. На 79-й минуте вновь отличился Сильвестр Игбун (Слай). 2:0 — Уфа уверенно обыграла команду Карпина.
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