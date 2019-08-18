«Салават Юлаев» не вырвал победу у «Трактора» в первом домашнем матче предсезонки

Плотная атака на ворота хозяев в матче началась только во втором периоде. В первом же гости едва ли могли совладать с собственной дисциплиной. Несмотря на то, что челябинцы несколько раз удалялись, «юлаевцы» этим так и не сумели воспользоваться.