«Салават Юлаев» не вырвал победу у «Трактора» в первом домашнем матче предсезонки
Вчера, 11:13СпортНадежда ВалитоваФото: bashinform.ru
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Следующий матч состоится 18 августа.
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Плотная атака на ворота хозяев в матче началась только во втором периоде. В первом же гости едва ли могли совладать с собственной дисциплиной. Несмотря на то, что челябинцы несколько раз удалялись, «юлаевцы» этим так и не сумели воспользоваться.
В итоге первую забил Егор Фатеев. Со счетом 0:1 «Салават Юлаев» уступил гостям. Вырвать победу у «Трактора» башкирская команда сможет 18 августа в 17.00.
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