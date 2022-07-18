Гаджиев — о будущем Дзюбы: Может, он еще хочет поиграть на высоком уровне

Гаджиев — о будущем Дзюбы: Может, он еще хочет поиграть на высоком уровне

Гаджиев — о будущем Дзюбы: Может, он еще хочет поиграть на высоком уровне

Вчера, 23:27
Спорт
Фото: pixabay.com
В настоящее время россиянин — свободный агент.

Бывший тренер ряда клубов Российской Премьер-лиги Гаджи Гаджиев прокомментировал слухи вокруг нападающего Артема Дзюбы, который до сих пор не смог себе найти новую команду после окончания контракта с «Зенитом».

Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на «Чемпионат», Гаджиев сообщил, что в Азербайджане есть несколько клубов, которые могут себе позволить совершить трансфер Дзюбы.

При этом специалист отметил тот факт, что уровень местного чемпионата уступает российскому, поэтому Дзюба должен решить для себя «единственный вопрос» — как он хочет завершить свою карьеру.

В составе «Зенита» Дзюба стал четырехкратным чемпионом страны. В общей сложности он сыграл 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 ассистов.

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