Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесен на 2022 год

Об этом рассказал заместитель генерального секретаря организации Джорджио Маркетти.

Как сообщает «Советский спорт», по словам Маркетти, в этом году финал Лиги чемпионов должен был пройти в Стамбуле, но теперь состоится там в 2021 году.

Таким образом, Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов не в следующем сезоне, а в сезоне-2021/2022.