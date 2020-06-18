Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесен на 2022 год

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УЕФА подтвердил перенос финального матча Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге на год.
Об этом рассказал заместитель генерального секретаря организации Джорджио Маркетти.
Как сообщает «Советский спорт», по словам Маркетти, в этом году финал Лиги чемпионов должен был пройти в Стамбуле, но теперь состоится там в 2021 году.
Таким образом, Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов не в следующем сезоне, а в сезоне-2021/2022.
Ранее стало известно, что УЕФА принял данное решение в связи с тем, что финал текущего розыгрыша было решено провести в Португалии, в то время как изначально местом финала был выбран турецкий город.
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