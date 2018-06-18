В Башкирии с успехом проходят «Игры кочевников»

Местом проведения мероприятия на сей раз стал о побережье озера Банное в Абзелиловском районе Башкирии. Такой фестиваль проходил в республике впервые.

Более 100 батыров соревновались в этнических видах спорта: национальной борьбе «Кореш», стрельбе из традиционного лука, конно-верховой стрельбе из лука. Большой интерес вызвала национально – командная конная игра «Ылак». Это игра башкир, кыргызов, алтайцев, казахов и других народов Азии. Участники, передвигаясь на конях, должны отнимать друг у друга специальным образом подготовленную тушу козла. Выиграла команда из Баймака, которой удалось забросить ее в импровизированные ворота.

- Мы увидели огромный потенциал у этого мероприятия как событийного туризма. Зрители приехали из разных районов республики. Это еще раз говорит о том, что «Игры кочевников» интересны жителям Башкирии. Это наше родное, здесь наши корни и традиции. Мы приняли решение проводить «Игры кочевников» ежегодно по завершении районных сабантуев. Это позволит выявить сильнейших спортсменов со всего Башкортостана, - рассказал организатор мероприятия Салават Нафиков.

- Вообще невероятные чувства, эмоции. Такой азарт. Будто дух моих предков во мне заиграл как кумыс, - поделился эмоциями блогер Раис Габитов.