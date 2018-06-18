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В Башкирии с успехом проходят «Игры кочевников»
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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В Башкирии с успехом проходят «Игры кочевников»

Сегодня, 13:30СпортТатьяна МайороваФото: Айбулат Акбутин
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