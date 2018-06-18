19 июня станет известен соперник ФК «Уфа» в Лиге Европы

19 июня ФК «Уфа» наконец узнает своего первого соперника в еврокубках. Подопечные Сергея Томарова вступят в борьбу во втором отборочном раунде. Оппонентом станет одна из команд, победившая в первом раунде.

Теоретически им могут стать самый известный датский клуб «Копенгаген», пресловутый словенский «Марибор», о который спотыкались многие российские команды, белградский «Партизан» и прочие менее известные футбольные клубы.