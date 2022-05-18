Самедов не видит проблем в отсутствии фанатов красно-белых на финале Кубка России

Бывший игрок «Спартака» Самедов не видит никакой проблемы в том, что фанатская трибуна красно-белых в финальном матче Кубка России против «Динамо» может остаться пустой.

Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на «Чемпионат». По словам экс-полузащитника москвичей, команде не стоит особо рассчитывать на то, что фанаты изменят свою позицию. Кроме того, футболист привел в пример последний матч «Спартака» против «Зенита», в котором отсутствие активной поддержки не помешало подопечным Паоло Ваноли показать достойную игру и оказать сопротивление действующему чемпиону страны. Напомним, что встреча «Спартак» - «Динамо» пройдет 29 мая в столичных «Лужниках». Обе команды много лет не доходили до решающей стадии розыгрыша кубка страны, поэтому каждая из них будет стараться сгладить свои неудачи в текущем сезоне завоеванием трофея. «Динамо» на финишном отрезке чемпионата не смогло составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство, а «Спартак» и вовсе застрял в середине турнирной таблицы

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