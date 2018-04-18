Паспорт болельщика на ЧМ-2018 заказали уже более 500 тысяч человек
Сегодня, 15:52Спорт
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Более полумиллиона человек решили заказать для себя так называемый паспорт болельщика (FanID) для посещения Чемпионата мира по футболу в России.
Половину из этой группы составляют сами россияне, сообщает rns.online. Cреди иностранцев больше всего заказывают паспорта болельщиков футбольные фанаты из США, Мексики, Китая и Колумбии. Причем около 25 % из них - женщины.
Напомним, матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.
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