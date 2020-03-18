Футбольный клуб «Уфа» ушел в отпуск до 2 апреля

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С 18 марта футбольный клуб ушел в отпуск.
Сюжеты: Болеем за наших
На протяжении 14 дней футболисты нашей команды будут поддерживать физическую форму индивидуально.
В полном составе наша команда соберется на стадионе «Нефтяник» 2 апреля.
Такое решение принято в связи с паузой в розыгрыше Тинькофф Российской Премьер-лиги, которая продлится до 8 апреля.
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