Капитан «Салавата Юлаева» дисквалифицирован на два матча

Капитан команды «Салавата Юлаева» Григорий Панин дисквалифицирован на ближайшие два матча второго раунда плей-офф КХЛ с «Автомобилистом» (1-1), сообщает «Чемпионат.ком».

Во второй игре серии 16 марта хоккеист получил «5+20» за атаку в голову и шею нападающего игрока Евгения Чесалина.

- На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Салавата» Григория Панина по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу —сообщается в заявлении на официальном сайте КХЛ.