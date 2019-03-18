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Бюджет Международных детских игр в Уфе составил 167,2 млн рублей
Сюжеты:
100 лет БашкирииСмог в СибаеБолеем за наших
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Бюджет Международных детских игр в Уфе составил 167,2 млн рублей

Сегодня, 12:34СпортАндрей КоролевФото: Официальный инстаграм МДИ-2019/ instagram.com/icg_ufa/
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