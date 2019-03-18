Бюджет Международных детских игр в Уфе составил 167,2 млн рублей

Бюджет МДИ-2019 составил 167,2 млн руб.: 150 млн вложил ПАО «Газпром», 15 млн руб. – Министерство спорта России, 2,2 млн руб. взяты из бюджета Уфы. Об этом сообщил министр спорта и молодежной политики Башкирии Руслан Хабибов на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона.

Напомним, Международные детские игры (МДИ) проводятся с 1968 года при поддержке Международного Олимпийского Комитета. В этих соревнованиях участвуют сборные не стран, а городов: так у юных спортсменов, которые не попали в сборную своей страны, есть шанс участвовать в международных соревнованиях.