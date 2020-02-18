«Йокерит» разгромил «Динамо» 5:0

«Йокерит» одержал победу над московским «Динамо», четвертую в регулярном чемпионате. Встреча проходила в Хельсинки и завершилась со счетом 5:0. Об этом сообщает «Советский спорт» .

Из-за этого поражения у бело-голубых сократились шансы подняться с четвертого на третье место в турнирной таблице Запада. Московским же болельщикам такая ситуация нравится. Ведь они жаждут увидеть дерби «Динамо» - «Спартак» в первом раунде плей-офф. Эта серия станет новой страницей в истории КХЛ.