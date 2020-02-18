«Борьба – в школы!»: в 2021 году в Уфе пройдет Чемпионат мира по спортивной борьбе
18 февраля, 12:35СпортНадежда ВалитоваФото: http://glavarb.ru
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Радий Хабиров подписал соглашение с президентом Федерации спортивной борьбы России Михаилом Мамиашвили.
По словам Мамиашвили, в республике созданы все условия для проведения этого крупного спортивного мероприятия, потому что в Башкирии развитию спортивной борьбы уделяется большое внимание.
К 2024 году, по словам главы республики Радия Хабирова, спортивную борьбу как предмет введут в каждой пятой школе Башкирии. Пока этой дисциплине обучают в 16 школах региона в рамках программы «Борьба – в школы!».
В республике также ранее заявляли о строительстве Центра спортивной борьбы в Уфе. Строительство его начнется, по словам Хабирова, уже в этом году.
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