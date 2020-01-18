По окончанию сезона «Салават Юлаев» может остаться без нападающего Линуса Умарка

СМИ со ссылкой на самого игрока сообщают, что Линус Умарк намерен отказаться от продления контракта с «юлаевцами» на следующий сезон. Нынешнее соглашение действует лишь до 30 апреля 2020 года. Умарк намерен после этого присоединиться к одному из швейцарских клубов.