Фото: championat.com
По окончанию сезона «Салават Юлаев» может остаться без нападающего Линуса Умарка
Вчера, 12:24СпортМинзаля Аскарова
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32-летний шведский нападающий уже известил о своем намерении руководство клуба.
СМИ со ссылкой на самого игрока сообщают, что Линус Умарк намерен отказаться от продления контракта с «юлаевцами» на следующий сезон. Нынешнее соглашение действует лишь до 30 апреля 2020 года. Умарк намерен после этого присоединиться к одному из швейцарских клубов.
Руководство хоккейного клуба пока отказывается от комментариев.
Напомним, Линус Умарк играет за «СЮ» пятый год, в текущем сезоне в 45 матчах он набрал 43 очка.
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