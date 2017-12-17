Боец ММА из Башкирии Венер Галиев победил в турнире Fight Nights
Сегодня, 17 декабря, боец ММА Венер Галиев, представляющие в этом виде смешанных единоборств Башкирию, одержал важную победу в престижных соревнованих Fight Nights Global.
Соревнования проходили в Москве до поздней ночи. Результаты стали известны уже глубокой ночью, но самые преданные болельщики следили за их ходом по телевизору и поспешили первыми поздравить триумфаторов по телефону и в соцстях.
По мнению знатоков, центральным событием соревнований стала встреча между Виталием Минаковым и Тони Джонсоном, в которой россиянин одолел соперника техническим нокаутом.
Венер Галиев достоин не менее громких дифирамбов, потому что поверг своего спортивного оппонента Николая Гапонова нокаутом даже в первом раунде. Как отметили спортивные комментаторы, башкирский спортсмен свое победой внес смятение в умы многих спортивных букмекеров, заставив пересмотреть мнение о своих возможностях.