Боец ММА из Башкирии Венер Галиев победил в турнире Fight Nights

Боец-победитель принимает многочисленные поздравления от поклонников его таланта.

Сегодня, 17 декабря, боец ММА Венер Галиев, представляющие в этом виде смешанных единоборств Башкирию, одержал важную победу в престижных соревнованих Fight Nights Global.

Соревнования проходили в Москве до поздней ночи. Результаты стали известны уже глубокой ночью, но самые преданные болельщики следили за их ходом по телевизору и поспешили первыми поздравить триумфаторов по телефону и в соцстях.

По мнению знатоков, центральным событием соревнований стала встреча между Виталием Минаковым и Тони Джонсоном, в которой россиянин одолел соперника техническим нокаутом.