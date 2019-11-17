Башкирия номинирована на национальную премию как лучший спортивный регион России

Национальная спортивная премия открыла на своем сайте голосование, в котором могут принять участие все желающие. В рамках голосования из трех кандидатов предлагается выбрать субъект Российской Федерации, ставший лучшим центром развития массового спорта. Как отмечается на сайте Минспорта РБ, Башкирия вошла в тройку лидеров за выдающиеся достижения в спорте высших достижений, адаптивном спорте, а также за значительный вклад в развитие физкультуры и спорта в России, на международной арене и пропаганду ЗОЖ.

— Уфа — первый и единственный российский город, который с успехом провел Международные детские игры.В республике проводится большая работа по развитию физической культуры и массового спорта, ежегодно проходят спартакиады и другие соревнования для различных категорий населения, — отмечается в аннотации на сайте премии.

Также в тройку лидеров в номинации «Спортивный объект России» вошел бассейн спортшколы «Алмаз» (Салават), где проходят всероссийские и республиканские соревнования, а также старты для лиц с ограниченными возможностями.