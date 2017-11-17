В Уфе на стадионе «Нефтяник» будет работать кафе для болельщиков

В кафе пройдет бесплатная раздача каши и горячего чая.

На стадионе «Нефтяник» специально для болельщиков откроют кафе, в котором раздадут кашу и горячий чай на матче футбольных клубов «Уфа»-«Урал» 19 ноября.

Кафе расположится в восточной части трибуны стадиона. Вход свободный для всех. Матч начнется в 13:30, однако болельщиков просят прийти за час до начала, обещая нечто интересное.