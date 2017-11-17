В Уфе на стадионе «Нефтяник» будет работать кафе для болельщиков

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В кафе пройдет бесплатная раздача каши и горячего чая.
На стадионе «Нефтяник» специально для болельщиков откроют кафе, в котором раздадут кашу и горячий чай на матче футбольных клубов «Уфа»-«Урал» 19 ноября.
Кафе расположится в восточной части трибуны стадиона. Вход свободный для всех. Матч начнется в 13:30, однако болельщиков просят прийти за час до начала, обещая нечто интересное.
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