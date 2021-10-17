Егор Сорин высказался о борьбе Большунова и Клебо на Олимпиаде в Пекине

«Шансы 50 на 50. Клебо силен своим финишем, поэтому на финишной прямой в 90% случаев он будет сильнее остальных. Но здесь нужно учитывать специфику олимпийской трассы. Многое будет зависеть от того, кто в какой форме подойдёт к Играм», — передает слова Сорина «Советский спорт», ссылаясь на РТ.