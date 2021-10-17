Егор Сорин высказался о борьбе Большунова и Клебо на Олимпиаде в Пекине

Егор Сорин высказался о борьбе Большунова и Клебо на Олимпиаде в Пекине
Егор Сорин высказался о борьбе Большунова и Клебо на Олимпиаде в Пекине
Вчера, 14:45СпортФото: pixabay.com
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Наставник российской сборной Егор Сорин сделал прогноз относительно противостояния российского лыжника Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Клебо.

«Шансы 50 на 50. Клебо силен своим финишем, поэтому на финишной прямой в 90% случаев он будет сильнее остальных. Но здесь нужно учитывать специфику олимпийской трассы. Многое будет зависеть от того, кто в какой форме подойдёт к Играм», — передает слова Сорина «Советский спорт», ссылаясь на РТ.

Добавим, что в Пекине в лыжных гонках разыграют 12 комплектов олимпийских наград. На прошедшей Олимпиаде в Корее-2018 Большунов стал четырехкратным призером олимпийских Игр (три серебра и одна бронза), на счету Клебо три золотые медали.

В прошлом сезоне Большунов впервые стал чемпионом мира, одержав победу в немецком Оберстдорфе в дисциплине «скиатлон».

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