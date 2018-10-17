Нападающий «Уфы» Сейдахмет забил гол в составе сборной Казахстана в матче Лиги Наций

Вчера, 16 октября, в рамках турнира Лиги Наций в группе 1 лиги D состоялся матч сборных Казахстана и Андорры. Казахстан одержал убедительную победу – 4:0. Гол и голевая передача – на счету нападающего ФК «Уфа» Еркебулана Сейдахмета.

Сейдахмет отличился в первом тайме, на 21 минуте он забил первый гол за сборную Казахстана, а на 39 минуте отдал голевой пас.

После матча Еркебулан Сейдахмет поделился своими впечатлениями в интервью vesti.ru:

- Забил первый гол в официальном матче. Дебют у меня. До этого был гол Венгрии в товарищеском матче, но забивать на «Астана Арене» дома очень приятно. Спасибо большое болельщикам за поддержку! Пусть поддерживают, а мы докажем игрой. Все впереди, все хорошо будет. Думаю, мы еще себя покажем в Европе

- Как дела в «Уфе»?

- У меня долгосрочный контракт с «Уфой». Планы - долго играть в российской премьер-лиге. Главное - закрепиться в команде и забивать, и тогда все будет отлично. С атмосферой в коллективе все хорошо.

- Девушки башкирские не бегают за тобой?