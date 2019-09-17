«Уфа» сыграла вничью с московским «Динамо» на выезде
Сегодня, 09:31СпортТатьяна МайороваФото: скриншот видео.
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В ворота уфимской команды был назначен пенальти.
Сюжеты: Болеем за наших
Накануне, 16 сентября, в Москве завершился матч «Уфы» и московского «Динамо». Счет матча — 0:0.
Судья назначил в первом тайме пенальти в ворота Беленова, ему показалось, что Круговой сыграл рукой в штрафной площади. Но благодаря системе видеоповторов он отменил одиннадцатиметровый.
Позже Беленов пару раз спас уфимскую команду, совершая сейвы после ударов Паршивлюка и Юсупова.
Сами уфимцы мало угрожали воротам хозяев поля, но несколько опасных моментов создали. Игра закончилась без голов, уфимцы заслужили одно очко на выезде, «Динамо», в составе которого играл бывший уфимский нападающий Сильвестр Игбун, не смогло забить, несмотря на большой процент владения мячом
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