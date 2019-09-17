«Уфа» сыграла вничью с московским «Динамо» на выезде

Накануне, 16 сентября, в Москве завершился матч «Уфы» и московского «Динамо». Счет матча — 0:0.

Судья назначил в первом тайме пенальти в ворота Беленова, ему показалось, что Круговой сыграл рукой в штрафной площади. Но благодаря системе видеоповторов он отменил одиннадцатиметровый.

Позже Беленов пару раз спас уфимскую команду, совершая сейвы после ударов Паршивлюка и Юсупова.