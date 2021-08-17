Хабиров получил почетный знак президента UWW на открытие ЧМ по борьбе среди юниоров

Сегодня, 17 августа, состоялось открытие первого в России чемпионата мира по борьбе среди юниоров. Во время церемонии главу республики наградили почетным знаком президента UWW, Орден Дружбы получил и Ненад Лалович.

В Уфе состоялась церемония открытия первого в России чемпионата мира по борьбе среди юниоров, где были башкирские народные танцы, парад флагов стран-участниц, а также вынос главного знака юниорского ЧМ по борьбе. Отметим, что в открытии принимали участие 6 спортсменов, в числе которых мастера спорта и чемпионы мира по греко-римской борьбе. Также присутствовали глава республики Радий Хабиров, президент UWW Ненад Лалович, замминистра спорта РФ, президент федерации спортивной борьбы и олимпийский чемпион Алексей Карелин. Так, на церемонии открытия Хабиров и Лалович обменялись знаковыми трофеями. Глава республики получил почетный знак президента UWW (Объединенного мира борьбы), а Ненад Лалович был удостоен Ордена Дружбы. Отметим, что соревнования по грэпплингу и грэпплинг-ги стартовали уже 11 августа, а с 17 по 23 пройдет первенство по греко-римской борьбе. Завершающий день соревнований – 22 августа. Известно, что всего в чемпионате участвует 1094 спортсменов из 55 стран мира. Важно, что из-за пандемии коронавируса глава республики принял решение ограничить количество зрителей на ЧМ, всего 1000 человек сможет вживую посетить соревнования, однако республиканское телевидение будет вести онлайн трансляцию. Напомним, что для республики это не первое и не последнее крупное событие за лето. Так, в июле состоялась Всемирная Фольклориада, а конце августа в Уфе состоится финал чемпионата «WorldSkills», на проведение которого было закуплено оборудование за 25 миллионов рублей, также на шоу дронов выделят еще 15 миллионов.

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