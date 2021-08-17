Глава Башкирии рассказал, как пройдет Чемпионат мира по борьбе среди юниоров в Уфе

Сегодня, 17 августа в Уфе состоится торжественное открытие Чемпионата мира по борьбе среди юниоров. Глава Башкири Радий Хабиров, который не скрывает своей любви к данному видуу спорта рассказал в своих социальных сетях о том, с какими ограничениями пройдет мероприятие и кто представит республику на состязаниях.
– Есть у меня любимый вид спорта - борьба, скрывать не буду. Хотя как глава я поддерживаю все виды спорта в равной степени. Но сегодня - особый день. В Уфе мы торжественно откроем Чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров. Россия впервые принимает соревнования столь высокого уровня в этой дисциплине, – написал глава региона.
Глава Башкирии уточнил, что с 11 по 14 августа уже состоялись состязания по грэпплингу. С сегодняшнего дня до 23 августа в ходе Чемпионата будут проходить соревнования по греко-римской и вольной борьбе.
Известно кто будет представлять честь республики на Чемпионате мира, это семеро башкирских спортсменов.
Среди мужчин выступят Адлан Амриев, Низам Идрисов, Саид-хусейн Бакаев и Эмиль Исламгулов. Выступят на Чемпионате и девушки – Аделина Мурзабаева, Валерия Давыдова и Карина Мурзабаева.
Они поборются за чемпионские титулы в числе 1094 участников из 55 стран мира. Также глава подчеркнул важность того, что на этих международных соревнованиях российские спортсмены выступят под российским флагом. Также он недвусмысленно намекнул на скорое появление в регионе Дворца Борьбы.
Обозначил Хабиров и ограничения на Чемпионате, которые вносит пандемия. Количество зрителей на мероприятии будет ограничено 1000 человек в день, однако следить за зрелищными поединками все желающие смогут онлайн. Открытие Чемпионата также будет транслировать республиканское телевидение.
В этом году по причине коронавируса Чемпионат мира пройдет с ограниченным количеством зрителей, до 1000 человек в день, но следить за поединками можно будет на онлайн-площадке Федерации спортивной борьбы России.
Отметим, что в 2021 году Чемпионат мира по борьбе среди юниоров станет не первым и не последним масштабным мероприятием. В Башкирии в июле прошла Всемирная Фольклориада, сейчас проходит Чемпионат мира по борьбе среди юниоров, а уже в конце этого месяца Уфа примет финал чемпионата WorldSkills «Молодые профессионалы».
К слову, в ходе недавнего визита Владимира Путина в Башкирию, президент отметил готовность региона к проведению таких масштабных мероприятий. Тогда же Путин сообщил, что постарается посетить финал чемпионата.