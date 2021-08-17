Глава Башкирии рассказал, как пройдет Чемпионат мира по борьбе среди юниоров в Уфе

– Есть у меня любимый вид спорта - борьба, скрывать не буду. Хотя как глава я поддерживаю все виды спорта в равной степени. Но сегодня - особый день. В Уфе мы торжественно откроем Чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров. Россия впервые принимает соревнования столь высокого уровня в этой дисциплине, – написал глава региона.